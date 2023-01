Op Utrechtse woningmarkt is ‘de paniek voorbij’, zegt deze makelaar: ‘Dit is voor iedereen goed’

Op huizen­jacht in 2023? Dit zijn de lichtpunt­jes op de Utrechtse woning­markt voor komend jaar

Bezichtigingen met tientallen anderen of ‘concurrenten’ die gigantisch overbieden: wie in 2022 zijn slag wilde slaan op de Utrechtse woningmarkt kwam vaak van een koude kermis thuis. En helaas: ook in 2023 lijkt het voor potentiële huizenkopers niet rooskleurig. Tóch zijn er lichtpuntjes. ‘Geen bezichtigingen meer met dertig andere mensen’.

