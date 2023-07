Op vakantie in het bloedhete Griekenland kan Marieke helemaal niks, maar dat doet haar goed

COLUMN Marieke over het advies om je hond aan de lijn te houden: ‘Alles verloopt geheel volgens wolvenplan’

Jaren geleden vertelde mijn broer, die in een wit houten huis in het Noorse bos woont, over de onfortuinlijke dood van het hondje van een vriend. Het beestje was iets te ver van huis gegaan en en was blijkbaar een wolf tegengekomen. Zoals mijn broer het nogal plastisch formuleerde: ,,Van het hondje waren alleen een maar wat afgekloven botjes over.’’