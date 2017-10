Op weg naar de langste en hardste scheet van de wereld

update Politiebus in brand gestoken in Culemborg

12:15 Aan de Mariahof in Culemborg is gisteren rond middernacht brand uitgebroken in een politiebusje. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken; de achterruit van het voertuig werd ingeslagen, waarna het erop lijkt dat er een brandend voorwerp naar binnen is gegooid.