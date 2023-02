Op zoek naar de liefde tussen de Billy boekenkasten: ‘Als het meezit slaap ik vanavond niet in een hotel’

Met Video,,Het leek me wel grappig’’, zegt de een. En: ,,Als het meezit, slaap ik vanavond niet in een hotel’’, zegt een ander. Woonwarenhuis Ikea in Utrecht stroomde zaterdagavond vol met honderden singles, hunkerend naar liefde.