Opening parkeergarage Driebergen-Zeist onverwacht gratis feestje

Ook Aart Herwijnen en Willem Kerkhof uit Zeist hebben de zes euro er wel voor over. ,,Parkeren hier in de omgeving was een ramp’’, zegt Herwijnen. Het duo gaat met de trein naar Utrecht voor een congres in de Jaarbeurs. ,,Met de auto gaan is geen optie. Dit is een ideale plek. Het ziet er ook schitterend uit. Lekker ruim parkeren ook.’’



Anna Borodina zet haar Mini een beetje noodgedwongen in de parkeergarage. ,,Je hebt geen keus, ergens anders parkeren kan niet meer.’’ De P&R langs de A12 gaat inderdaad dicht nu de nieuwe parkeergarage er staat, maar was vandaag nog wel open. Borodina reist dagelijks vanuit Zeist naar haar werk in Amsterdam. Met de auto daarheen rijden is geen optie. ,,In Amsterdam zou ik zestig euro per dag kwijt zijn, dus dit valt nog mee.’’