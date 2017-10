Operatie voor Quint: vijfde poot blijft behouden

Dierenarts Leen den Otter heeft goede hoop dat de inmiddels beroemde Rotterdamse kat er weer bovenop gaat komen. Zijn vijfde poot hoeft niet geamputeerd te worden. Binnen tien dagen zal hij worden geopereerd en dan wordt zijn heupkop verwijderd. Daarna krijgt het jonge katje fysiotherapie om weer goed te kunnen lopen. Volgens de onderzoekers in Utrecht hoeft Quints vijfde poot dus niet geamputeerd te worden. ,,Hij heeft van het pootje geen last. Het is vooral zijn heup”, aldus Den Otter.

Tot zijn operatie verblijft Quint bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond waar hij nauwlettend in de gaten wordt gehouden. ,,Hij mag niet springen en moet hokrust houden. Voor een katje van nog maar een half jaar oud zal dat best lastig zijn”, zegt Den Otter.

Bijzonder

Bij de faculteit keken ze vreemd op, toen de kat met vijf poten werd binnengebracht. Het is een uniek exemplaar. ,,Wetenschappelijk gezien is Quint bijzonder”, schrijft de faculteit. ,,Na een zoektocht door alle wetenschappelijke publicaties, blijkt dat er nog nooit een kat met vijf poten is beschreven. Daarom willen we graag zoveel mogelijk weten over de afwijking van Quint.”

De kat werd naar de Stichting Zwerfkatten Rijnmond gebracht. Het dier is behoorlijk tam en zou dus een baasje kunnen hebben. De stichting is op zoek naar de eigenaar. ,,Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht is dit uniek in Europa”, vertelt Ineke Jochims van de stichting. ,,Alleen in Amerika is ooit een kat met vijf poten gezien.” Het vijfde pootje is volgens Jochims eigenlijk een poot zonder voet met een nageltje eraan.

Maar is het wel echt een kat met vijf poten? ,,In de volksmond wel, maar waarschijnlijk is het een Siamese tweeling waarbij het broertje of zusje zeg maar 'klein' is gebleven”, laat bioloog Kees Moeliker weten. ,,In de dierenwereld komt dat wel vaker voor. Je ziet het het bij varkens, runderen, kippen. In India heb ik wel eens een koe gezien met een extra poot op zijn rug. Een heel raar gezicht.”