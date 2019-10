Opgelet! Dit weekend extra veel verkeershinder op A12 bij Galecopperbrug

De werkzaamheden aan de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal zijn al een week bezig. Dat leidde met name in de spits tot flink lange(re) files. Niet alleen op de snelwegen, maar ook daarbuiten moesten (omrijdende) weggebruikers aansluiten in de rij auto’s. Vorige week werd begonnen met het vervangen van de voegen op de Galecopperbrug. De komende vijf weken zijn nog diverse afritten afgesloten aan de zuidkant van de brug bij de afslagen Nieuwegein, Houten en Kanaleneiland.

Half uur extra reistijd

Vooraf kondigde Rijkswaterstaat aan dat rekening moet worden gehouden met een extra reistijd van een half uur voor verkeer dat de Galecopperbrug over rijdt. Dat beeld klopt met de praktijk. ,,De vertragingen komen overeen met wat we hadden verwacht, en de extra reistijd is gemiddeld nog iets korter dan een half uur”, zegt communicatiewoordvoerder Birgit de Bruin.

,,We zagen afgelopen week het verkeersbeeld dat we vaak zien aan het begin van een periode van werkzaamheden: weggebruikers moeten wennen en zoeken hun weg. De extra files concentreren zich in de spits, daarna lossen de vertragingen geleidelijk op en zien we dat het verkeer redelijk door blijft stromen. Je ziet ook dat automobilisten tijdig zijn ingelicht. Ze passen hun gedag goed aan, mijden de spits, stellen hun reis uit of kiezen een andere wijze van vervoer. Op de A2 is het zelfs rustiger dan we vooraf hadden verwacht”, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden op A12 bij Galecopperbrug

Overlast

Binnenkort start fase 2 van de werkzaamheden. Dan gaat ook de hoofdrijbaan grotendeels voor langere tijd op slot. Er blijft dan enkel één rijstrook open voor verkeer dat vanaf de A2 komt. ,,Dat zal tot grotere vertragingen leiden. Er zijn ook dan omleidingen ingesteld.” De boerenprotesten en enkele hoosbuien zorgden eerder deze week voor extra overlast, maar Rijkswaterstaat zegt geen afwijkende, onverwachte dingen te zien in het verkeersbeeld nu de werkzaamheden op gang zijn. ,,De omleidingsroutes worden goed gevolgd.” Dat mensen zich aan moeten passen is inherent aan dit soort grootschalige werkzaamheden, zegt Rijkswaterstaat.

Regiotaxi

Bij de regiotaxi zijn noodmaatregelen genomen. Klanten van de dienst moeten in ieder geval tot 8 november eerder reserveren. Door de werkzaamheden staan de taxi’s namelijk steeds vaker in de file en is er meer tijd nodig om ritten in te plannen.

De werkzaamheden aan de Galecopperbrug zijn 27 september begonnen. Sindsdien hebben de taxichauffeurs veel last van vertraging. Daarom is nu besloten dat ritten eerder moeten worden ingepland. Wie tussen 15.00 en 19.00 uur een taxirit wil reserveren, moet deze vóór 12.00 uur op dezelfde dag boeken. Als de terugrit binnen dezelfde tijden valt, moet ook deze vóór het middaguur worden aangevraagd. Zo kan er, bij het inplannen van ritten, worden ingespeeld op files.

Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is de Galecopperbrug na 8 november weer normaal te gebruiken.