Opgelet: het personeelstekort bij ProRail is zó groot dat er veel treinen uit zullen vallen de zomer

COLUMN Jerry werd plots in paniek gebeld door zijn dochter: ‘Ik word achter­volgd door twee mannen’

29 juli Het is rond een uur of vier ’s middags als mij de SOS-oproep bereikt. Het Kleine Kleine Mevrouwtje Goossens aan de telefoon. Paniek in haar stem. Ze is in de supermarkt. En wordt achtervolgd door twee volwassen mannen die haar blijven aanspreken. Hé meisje. Psst, hé meisje. Maar dan in het Engels. Dochter durft de winkel niet meer te verlaten, bang dat ze haar buiten ook niet met rust laten. Ik zeg haar dat ze iemand van het winkelpersoneel moet aanspreken en dat ik er aankom.