Opgelet: hier in Utrecht staan vanaf morgen twee nieuwe flitspalen

GroenLinks en BBB gaan nek-aan-nek in provincie Utrecht, laatste stemmen nog niet geteld

GroenLinks en de BoerBurgerBeweging gaan nek-aan-nek bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Utrecht. In drie van de 26 gemeenten is de uitslag nog niet bekend. Veel hangt af van de resultaten in Veenendaal, in inwoneraantal de derde gemeente in de provincie.