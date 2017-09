Opgestapte wethouder IJsselstein 'buitengewoon teleurgesteld'

Daarnaast is hij ‘buitengewoon teleurgesteld’ dat het IJsselsteins college vorige week dinsdag tijdens zijn afwezigheid de begroting van UW Samenwerking vaststelde, terwijl hem enkele uren daarvoor nog was beloofd dat er zonder hem geen belangrijke beslissingen in dit dossier zouden worden genomen. ,,Op het moment dat het toch gebeurde, brak er iets.’’

Quote Ik mocht geen min­der­heids­stand­punt innemen. Er werd me zelfs gezegd: als je je niet conformeert, zeggen we het vertrouwen in je op Vincent van den Berg

Van den Berg ziet nog steeds mogelijkheden om van UW Samenwerking een succes te maken. ,,Dan moeten er geen halfzachte maatregelen worden genomen, maar moet er worden doorgepakt. Dat betekent organisatorische maatregelen, zoals het aanstellen van een concerncontroller, en het vervangen van directie en management. Want daarin heb ik geen vertrouwen meer.’’ Van den Berg kreeg er binnen het college echter niet de handen voor op elkaar. ,,Ik ben twee maanden in gesprek hierover geweest. Ik mocht echter geen minderheidsstandpunt innemen. Er werd me zelfs gezegd: als je je niet conformeert, zeggen we het vertrouwen in je op.’’

Kleine overschrijdingen

Van den Berg trad in 2014 aan als wethouder, hetzelfde jaar dat UW Samenwerking van start ging. Hoewel er ook in de eerste jaren al 'kleine' overschrijdingen waren – enkele tonnen op een totaal van 15 miljoen euro – baarde hem dat niet meteen zorgen. ,,Het is gebruikelijk in zulke trajecten dat de eerste jaren geld kosten en dat besparingen pas de jaren erna gerealiseerd worden.’’

Zorgen kwamen er wel in 2016. ,,Medio 2016 kregen we vanuit de directie de mededeling dat er in 2017 2 ton extra moest worden geïnvesteerd. Vervolgens bleek in het najaar echter dat we de geplande bezuinigingen van 2,4 miljoen over de komende jaren niet zouden halen. Toen vervolgens in februari 2017 ook nog eens bleek dat er over 2016 een werkelijk tekort van 1,5 miljoen euro was in plaats van de door de directie gerapporteerde 2 ton, was voor mij de maat vol.’’