Ophef om betonnen buis op school van overleden Ruben en Julian

Een betonnen speelbuis op het schoolplein van de Kerckeboschschool in Zeist leidt tot ophef omdat het zou herinneren aan de overleden broertjes Ruben en Julian. De twee jongetjes uit Zeist die op de school zaten, werden in 2013 dood in een betonnen afwateringsbuis in Cothen gevonden.

RTV Utrecht meldt dat er geklaagd is over de buis die op het schoolplein is geplaatst, nota bene vlak achter twee boompjes die er staan ter nagedachtenis aan Ruben en Julian.

Schooldirecteur Ronald Nagtegaal heeft tegenover RTV Utrecht bevestigd dat er is geklaagd. Hij zegt te begrijpen dat niet iedereen er enthousiast over is, maar vraagt om geduld omdat het werk op het schoolplein nog niet af is.

Associatie

Volgens hem komt er nog iets voor de buis te staan zodat die niet meer te zien is en de associatie met de gebeurtenissen rond Ruben en Julian er volgens hem niet meer zou zijn. Als er daarna nog mensen zijn die er problemen mee hebben, wordt volgens Nagtegaal gekeken of er aanpassingen nodig zijn.

Ruben (9) en Julian (7) werden in 2013 gedood door hun vader, die in een vechtscheiding met de moeder van de kinderen was beland. De vader pleegde zelfmoord en werd gevonden in recreatiegebied het Doornse Gat. Naar de kinderen is twee weken lang met man en macht gezocht. Uiteindelijk werden ze levenloos in de rioolbuis aangetroffen.