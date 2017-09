Ophouden met die prietpraat!

Niet alleen de trainer/coaches en spelers maken gebruik van voetbalclichés, ook journalisten hanteren vaak een cliché in hun vraag. Trainer, dit was wel een wedstrijd met twee gezichten, hoe kan dat nou? Antwoord: ja, ik snap het ook niet, we kwamen niet scherp uit de kleedkamer, terwijl we wisten dat ze zouden komen! We waren de tweede helft totaal niet bij de les en we vergaten te voetballen. In de eindfase waren we heel erg slordig en als je de mogelijkheden die je dan nog krijgt niet benut, verdien je het ook niet om te winnen. Wat is dat toch met die nietszeggende prietpraat:

- Het was een wedstrijd met twee gezichten

- We kwamen niet aan voetballen toe

- Elke wedstrijd staat op zich

- Je moet je voeten laten spreken

- Gaat die bal er in, dan speel je een heel andere wedstrijd

- We zaten niet goed in de wedstrijd

- We kwamen slecht uit de kleedkamer

- We zijn met de verkeerde instelling aan de wedstrijd begonnen

- We vergaten ons zelf te belonen

- Na de 1-0 liepen we achter de feiten aan

- We hadden minimaal een punt verdiend

- Die tegengoal viel op een ongelukkig moment.

Je hoeft de wedstrijd niet eens te hebben gezien om te weten wat voor wedstrijd het is geweest. Zijn deze voetbalclichés nu typisch Hollands en of is dit internationaal? Ik heb een Duitse trainer en of speler nog nooit horen zeggen dat ze slap uit de kleedkamer zijn gekomen, dat ze niet scherp waren en dat ze niet gefocust waren. Hetzelfde geldt voor Engeland, Spanje en Italië. Wij moeten eens heel kritisch naar onszelf gaan kijken en ophouden met de prietpraat na de wedstrijd. Het is sowieso een diskwalificatie naar jezelf toe. Jij moet er als trainer voor zorgen dat jouw spelers wel scherp en gemotiveerd de wedstrijd aangaan en de bovengenoemde voetbalclichés gaan tackelen. Dit geldt uiteraard ook voor de spelers.