Oplaadschommel op stations gaan vanuit Nieuwegein de hele wereld over

Verschillende internationale partijen hebben interesse getoond, waaronder de Franse spoorwegen. En mensen op andere stations in Nederland kunnen binnenkort misschien ook kennismaken met het fenomeen. Daarover zijn NS en creative event agency ID310 momenteel in gesprek.



Martijn Geerdes (42) en zijn compagnon Mark Bliekendaal (44) zijn in hun nopjes met het succes van hun energie-opwekkende schommels, mede bedacht door Giselle Koning (26). De wereldwijde aandacht komt op het juiste moment voor het bedrijf, dat vanuit het ietwat verscholen Fort de Batterijen in Nieuwegein zijn vleugels internationaal wil uitslaan.



Het verhaal van ID310 klinkt klassiek: „We zijn dertien jaar geleden, midden in de recessie, begonnen in de schuur bij mijn ouders. Daarna volgde een bedrijventerrein in Houten en vier jaar geleden konden we met ons kantoor op dit fort terecht. Daar werken we nu met twaalf mensen. We hebben eventmanagers, grafisch vormgevers, creatieven en producers in huis. Die zijn technisch handig en kunnen echt iets bouwen. We doen alles zelf: we bedenken het concept en maken het ook zelf”, zegt Geerdes.



De spoorwegen waren een van de eerste grote opdrachtgevers van het evenementenbureau. Inmiddels behoren daartoe ook de eigenaar van Hoog Catharijne Klépierre, de Kamer van Koophandel, Zwitserland Toerisme en bouwconcern Volker Wessels.