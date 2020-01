Oplossing lijkt nabij voor indringende lucht in ‘stinktunnel’ bij Utrecht Centraal

videoDe indringende geur in het tunneltje langs Utrecht Centraal lijkt erger dan ooit. Is het zwavel, de riolering of tóch het stilliggende water? Over één ding lijken alle voetgangers en fietsers in de Van Sijpesteijntunnel het eens: de stank die er hangt is niet te harden. De oplossing is nu nabij, laat de gemeente weten.