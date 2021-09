Opmerkelijk: partij JA21 heeft geen opvolger voor vertrekkend Statenlid, zetel blijft leeg

Als ik een meerval was, zou ik die vissers de Oudegracht in trekken

11 september In het bos tussen Utrecht en Bunnik, deep in the heart of Rhijnauwen, stond een man met een spade driftig een stuk grond om te spitten. “Op zoek naar truffels?” grapte ik. Maar een blik op de inhoud van zijn emmer was voldoende om te zien dat hij een hele andere lekkernij op het oog had: vette, sappige regenwormen krioelden uit de zwarte aarde omhoog.