De vergaderruimte van het landelijke kantoor van Het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide is al jarenlang de locatie waar de opnames plaatsvinden van Het Sinterklaasjournaal, dat vanaf volgende maand weer dagelijks honderdduizenden kijkertjes trekt.

Rode gordijnen

In ieder geval deze week nog vinden de opnames plaats van de populaire nieuwsrubriek over de laatste ontwikkelingen van het verblijf van de Sint in Nederland. Dat is te herkennen aan de rode gordijnen die waren opgehangen aan de achterkant van het schitterende zeventiende-eeuwse pand. Dit jaar hangen er ook in elk vertrek in sierlijke slingers tientallen kindertekeningen.