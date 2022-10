Opnieuw explosie in Utrechtse straat waar ruim week geleden ook ontploffing was: politie zet gebied af

Utrechtse wijnbar Most waar je met pasje wijn kon tappen is failliet: klanten willen geld van pasje terug

De Utrechtse wijnbar Most is failliet verklaard. Klanten konden er met een pasje wijn tappen. Wie nog geld op zijn pasje had staan en het bedrag terug wil, moet achter aansluiten in de rij van schuldeisers.

13 oktober