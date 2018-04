Opnieuw extra miljoenen nodig voor Uithoflijn

Geboorte­cen­trum St. Antonius Nieuwegein dicht door personeels­te­kort

Het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein sluit haar geboortecentrum in Nieuwegein vanwege acuut personeelsgebrek. Vrouwen die in het ziekenhuis willen bevallen worden doorverwezen naar de vestiging in Utrecht Leidsche Rijn.