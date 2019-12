Opnieuw gewonde van schip gehaald in Nieuwegein

VIDEO Uit de pijn en het verdriet na de tramaan­slag bleek hoe één Utrecht is

20 december Utrecht is na de dodelijke tramaanslag van 18 maart 2019 nóg sterker geworden, zegt burgemeester Jan van Zanen. Of dat werkelijk zo is? Het is een gevoel dat moeilijk te peilen valt. Verdriet en afschuw over de daad van Gökmen Tanis hebben dit jaar de boventoon gevoerd. Maar, hoe wrang het ook klinkt, die bracht ook een kans met zich mee. ‘Wij moslims konden laten zien dat we ook maar gewone mensen zijn, met gevoel in onze donder.’