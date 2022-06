Opnieuw onrust bij gemeente Stichtse Vecht: hoogste ambtenaar op non-actief

Geen kavels, maar voedselbos hier in Lopik: ‘Actueler dan ooit door voedsel­prij­zen en stikstof­pro­ble­men’

,,We helpen inwoners gezond te eten, we zorgen voor biodiversiteit en bodemherstel en het is goed voor de grond, mens en dier.’’ De initiatiefnemers van een voedselbos in Lopik steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Het ziet ernaar uit dat ze deze zomer aan de slag kunnen met de aanleg.

