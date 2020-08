Opnieuw oproepen om te gaan rellen in Utrecht, politie is ‘op alles voorbereid’

Jongeren zouden elkaar via social media opnieuw oproepen om vanavond voor de derde avond op rij te gaan rellen in Utrecht. Dit keer in de wijken Ondiep, Zuilen, Lombok en Terwijde.

Zo schrijft de bewonerscommissie van de Zwanenvechtbuurt Plein 11 in de wijk Zuilen dat er ‘via verschillende social media kanalen zijn er onder jongeren aankondigingen gedaan om vanavond weer te gaan rellen'. Volgens de commissie gaan er ‘geruchten rond dat er vanavond weer op verschillende plekken gereld gaat worden, zoals in Geuzenwijk, maar ook in Ondiep en op de Kanaalstraat in Lombok'.

Dat schrijven zij in een bericht op Facebook. De bewoners roepen ouders op om hun kinderen vanavond binnen te houden. ‘Het is aan de politie om vanavond te handhaven. Maar als gemeenschap hebben wij de taak om elkaar aan te spreken op slecht gedrag. Hoewel de meeste van onze kinderen hier niet bij betrokken zijn, vragen wij u als ouder om vanavond en voor zolang de rellen blijven aanhouden de komende avonden uw kinderen thuis te houden. Houd uw kinderen thuis, praat met ze over de situatie', luidt het advies.

Verantwoordelijkheid

Ook Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR) heeft geruchten gehoord dat jongeren voornemens zijn om vanavond te gaan rellen op de Kanaalstraat in Lombok, maar noemt ook Terwijde als mogelijke locatie. Ook zij roepen in een nagenoeg vergelijkbaar bericht als de bewoners van de Zwanenvechtbuurt op om vanavond en zolang de rellen nog duren kinderen thuis te houden.

‘Het is treurig dat dit gebeurt in onze stad en in ons land. (..) Als gemeenschap hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze middelen in te zetten om overlast te voorkomen in onze straten/wijken. In verschillende overleveringen heeft de profeet vzmh aandacht besteed aan het recht van de straat en het voorkomen van het toebrengen van schade en geven van overlast. Verschillende imams, waaronder onze imam, hebben de afgelopen vrijdagpreek hier aandacht aan besteed’, aldus de ICCLR in een statement. Zij sluiten af met: ‘Moge Allah swt onze jongeren leiden naar het goede.’

De politie kan niet zeggen of zij signalen hebben binnengekregen dat jongeren oproepen om naar Zuilen, Ondiep, Lombok en Terwijde te komen om daar te gaan rellen. ,,We monitoren alles en zijn op alles voorbereid. Als de situatie om onze inzet vraagt, dan doen we dat", aldus een politiewoordvoerder.

Gebiedsverbod

Vrijdag- en zaterdagavond werd er door honderden jongeren in de wijken Kanaleneiland en Overvecht gereld. In totaal werden 45 mensen aangehouden vanwege betrokkenheid bij de ongeregeldheden. Vijftien relschoppers hebben een gebiedsverbod gekregen. Waarnemend burgemeester van Utrecht Peter den Oudsten keert vandaag vervroegd terug van vakantie vanwege de rellen. Volgens loco-burgemeester Lot van Hooijdonk zochten de jongeren afgelopen weekend ‘bewust de confrontatie met de politie'.