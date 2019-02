Opnieuw plofkraak in Utrecht: ‘In Oog in Al vlogen stenen in het rond’

In de wijk Oog in Al is vannacht een plofkraak gepleegd. Door de inzet van explosieven om de geldautomaat open te krijgen, is flinke schade ontstaan aan een gevel in de Händelstraat. De politie is bezig met een zoektocht naar twee daders.

De twee mannen vluchtten volgens de politie op een scooter weg in de omgeving, nadat zij rond 03.30 uur de ontploffing in de wijk hadden veroorzaakt. Of zij geld buit wisten te maken is onduidelijk. Agenten proberen mede door de inzet van een helikopter om het duo alsnog te achterhalen.

Explosiegevaar

Na de explosie rond de kraak zijn vijf woningen ontruimd. Bewoner Jan Frederiks is een van de gedupeerden die uit huis moest. Op straat kijkt hij naar de ravage, terwijl hij wacht tot hij weer in zijn eigen huis naar binnen mag, als het explosiegevaar is geweken. ,,Ik zag ze vannacht bezig. Na een eerste kleine flits volgde de grote klap, waarna ze wegvluchtten. De stenen vlogen in het rond.”



Frederiks is niet verrast door de kraak. ,,Al jaren zijn we bezig met schrijven naar ABN Amro en de gemeente om iets te doen aan deze automaat bij onze woningen. Want ook in 2012 deden ze bij dezelfde automaat al eens een poging tot plofkraak. Dan krijg je te horen dat ze bezig zijn met maatregelen, die voor ons niet zichtbaar maar wel afdoende zouden zijn. Maar nu is het dus wel raak. Dit tast je gevoel van veiligheid aan rond je eigen huis.”



Rond 04.50 uur konden bewoners terug naar huis. Rechercheurs doen onderzoek naar sporen rond de kraak.

Volledig scherm Plofkraak Händelstraat Utrecht © Koen Laureij

Schade

Het is de tweede plofkraak in anderhalve maand tijd in Utrecht, na een jaar met relatief weinig kraken in de stad en omliggende gemeenten. Eind december 2018 ontstond ook al flinke schade, toen bij winkelcentrum Lunetten. Ook toen was het rond 03.30 uur raak en ook toen gebeurde dat in de buurt van een filiaal van Albert Heijn. Daarvoor was begin augustus het Smaragdplein in Hoograven aan de beurt, met opnieuw veel schade tot gevolg.

Eind vorig jaar werden twaalf plofkrakers uit Utrecht en omliggende gemeenten veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor een serie plof- en ramkraken in Nederland en Duitsland. Deze werden tussen 2015 en 2017 gepleegd. In Utrecht en omgeving wonen volgens justitie honderden criminelen die zich bezig houden met deze vorm van criminaliteit.