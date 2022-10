Opnieuw stroomstoring in Maarssen, ruim 800 huishoudens in het donker

Theater Kikker viert 50-jarig bestaan met 50 uur non-stop theater (inclusief ouderwetse dansnacht)

Wat ooit begon met een ‘kikkerse ontgroening’, in een achterafzaaltje bij het Utrechts Studenten Corps aan het Janskerkhof, is 50 jaar later een niet weg te denken Utrechts theater. Reden voor een feestje: 50 uur non-stop theater voor jong en oud.

29 september