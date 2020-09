Opnieuw vrouw lastiggevallen in Utrecht, politie jaagt op verdachte man in grijze hoodie

Vanochtend werd de politie gealarmeerd over een vrouw die was ‘aangevallen’ in het park tussen Lunetten en Hoograven. Dat gebeurde langs het spoor aan het Houtensepad. De politie riep via Burgernet mensen in de omgeving op uit te zien naar een blanke man op een fiets, naar schatting 25 tot 40 jaar oud en gekleed in een grijze hoodie. Naar de man werd ook een halfuur lang gezocht door een politiehelikopter. Volgens een woordvoerster van de politie is hij niet aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.