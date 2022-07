Opnieuw woning op slot in Hoef en Haag vanwege ernstige dreiging

In Hoef en Haag bij Vianen is voor de tweede keer in vijf dagen tijd uit veiligheidsoverwegingen een woning gesloten. Burgemeester Sjors Fröhlich spreekt van ‘ernstige dreiging’. Het is al de vierde gedwongen woningsluiting, in een lopend politieonderzoek.

Na de sluiting van woningen in Hoef en Haag zaterdag en in Tienhoven zondag, sloot de burgemeester van Nieuwegein gisteren ook hier een woning preventief. Dat gebeurde aan de Zeearend, op aanraden van de politie en het Openbaar Ministerie. Woensdagmorgen volgde om dezelfde reden de vierde en voorlopig laatste sluiting in Hoef en Haag.

Explosief

Alle vier de woningen maken deel uit van een grootschalig rechercheonderzoek. Dat onderzoek loopt sinds de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen zorgde een explosief voor een luidde knal even voor 04.00 uur aan de 2e Poortstraat in Hoef en Haag.

Na die eerste explosie volgde snel een tweede, aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven, in de nacht van zaterdag op zondag. In beide gevallen concludeerde de politie dat sprake was van een gerichte actie tegen de bewoners, die overigens in beide gevallen niet thuis waren tijdens de explosief.

De burgemeesters van respectievelijk Vijfheerenlanden en Stichtse Vecht besloten hier over te gaan tot sluiting voor in eerste instantie tien dagen, vooral voor de veiligheid van de buurt.

Geheime locatie

En ook de sluiting aan de Zeearend in Nieuwegein dinsdag en de sluiting in Hoef en Haag vandaag, blijken te maken te hebben met hetzelfde lopende rechercheonderzoek. Hier vond in beide gevallen geen explosie plaats maar wel was volgens de betrokken burgemeesters sluiting nodig uit voorzorg. Vanwege de veiligheid van de buurt én de bewoners zelf. Zij zijn ondergebracht op een geheime locatie.

(Later meer)

