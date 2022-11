Oproep aan kabinet: ‘Behandel gezinshuiskinderen op dezelfde manier als pleegkinderen’

En de eerste mobiele flitspaal van de provincie staat in... Soest: ‘Er wordt hier heel vaak te hard gereden’

Nog geen jaar na een dodelijk ongeval op de Dalweg in Soest is er dinsdag een flexibele flitspaal langs deze weg geplaatst. Het verplaatsbare apparaat, een nieuw middel tegen hardrijders, is de eerste in de provincie Utrecht en de vijfde in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft er hoge verwachtingen van.

