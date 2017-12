Oproep bewoners Oog in Al: laat houtkachel uit bij mistig of windstil weer

De Utrechtse wijk Oog in Al is in twee kampen verdeeld nu op sociale media een verzoek rondgaat om de houtkachel wat minder vaak te stoken. Enkele buurtbewoners wijzen op de gevaren voor de gezondheid, maar veel mensen met een houtkachel doen de discussie af als ‘flauwekul’.