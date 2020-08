Oproep tot boycot Intratuin Koningsweg vanwege flamingo’s: ‘Geef geen geld meer uit in dit filiaal’

Nieuwsplatform Animals Today roept op om de Intratuin aan de Koningsweg in Utrecht te boycotten. In het filiaal wonen drie flamingo’s en een ara, tot verontwaardiging van bezoekers en dierenrechtenorganisaties.

Al ruim dertig jaar wonen de dieren in het tuincentrum. Zo nu en dan laait de discussie over de leefomstandigheden weer op. Begin juli reageerde ook Georgina Verbaan verontwaardigd. Aanleiding was een bericht van Jeroen Wienen op Twitter waarin hij zijn verbazing uitsprak over de aanwezigheid van de dieren. ,,Als jullie daadwerkelijk iets om natuur en dier geven, kappen jullie natuurlijk heel snel met deze onzin”, schreef hij boos.

Goed verzorgd

De flamingo’s, met de namen Kwik, Kwek en Kwak, wonen al sinds de jaren zeventig in het tuincentrum. De Dierenbescherming en Intratuin hebben afgesproken dat er, wanneer één van de dieren komt te overlijden, opnieuw naar hun situatie wordt gekeken. Volgens Intratuin is het niet mogelijk om ze te verplaatsen en worden de flamingo’s goed verzorgd.

In 2008 en 2009 was er al een keer sprake van een verhuizing naar DierenPark Amersfoort. Ook toen maakten actiegroepen zich boos over de leefomstandigheden van de flamingo’s. Uiteindelijk ging die verhuizing niet door.

,,Het wachten op de dood van één van de dieren om dan pas in actie te komen en hun (gebrek aan) welzijn opnieuw te beoordelen is ten hemel schreiend en zou ieders verontwaardiging moeten opwekken”, schrijft Karen Soeters van House of Animals. ,,Geef gehoor aan dat gevoel en geef geen geld meer uit in dit filiaal van Intratuin.”