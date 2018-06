Utrechtse wijkagent roept op tot steun gewonde collega

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:28 Historische gevelsteen in nieuwe stadswijk In de nieuwe stadswijk Zijdebalen in Utrecht wordt een historische gevelsteen onthuld. De Fortuyn, zoals de steen heet, is een gevelsteen uit de zeventiende eeuw en het symbool van het gilde van pijpenmakers. Na de sloop van het pand Zeedijk in 2014 werd de steen zorgvuldig bewaard en gerestaureerd. Inmiddels is de gevelsteen weer teruggeplaatst in het nieuwe pand. De onthulling is om 16.00 uur.