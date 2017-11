Oproep tot verzet tegen woningplannen Rhijnhaeghe in Bunnik

Wijkvereniging Kromme Rijn roept wijkbewoners dezer dagen op zich te verzetten tegen de bouwplannen voor het terrein Rhijnhaeghe in de kern Bunnik. Dat kan nog tot half december. Waar nu een kantorencomplex staat, moet in de toekomst worden gewoond.

Voorzitter Piet Koning van de wijkvereniging is fel tegen het plan dat nu door de gemeente ter inzage is gelegd. Dat moet de bouw van 91 woningen aan de J.F. Kennedylaan 99-101 door ontwikkelaar Sustay mogelijk maken. Het plan behelst 27 tweekamerappartementen (sociale huur), 48 drie- of vierkamerappartementen (28 vrije sector huur en 20 koop), 10 rijwoningen (huur of koop) en 6 twee-onder-een-kapwoningen (koop).

Groen

Het perceel ligt in de wijk Kromme Rijn. De wijkvereniging stelt dat het aantal woningen voor die locatie te groot is en dat er veel groen verloren gaat. Van de 4.530 m2 groen blijft nog maar 22 procent over (980 m2), stelt de wijkvereniging. Het grootste bezwaar is de '150 meter lange stenen wand (vier woonlagen + deel ondergrondse parkeergarage = veertien meter hoog)'. Het is de gevel van het appartementengebouw dat langs de Provincialeweg en de Van Zijldreef komt en op de hoek zeventien meter hoog wordt.

Alternatief

De vereniging heeft een alternatief plan: een appartementencomplex op het oppervlak van het kantoorgebouw, zodat het groen rondom behouden kan blijven. In het plan van de wijk is ruimte voor 67 appartementen, met 35 procent sociale huur, geen parkeergarage en een rendement dat niet onderdoet voor het Sustay-plan.

Tot half december kunnen inwoners de gemeente nog laten weten wat zij van het Sustay-plan vinden. Dat kan schriftelijk, mondeling of digitaal en is een voorwaarde voor wie later bezwaar zou willen maken tegen het plan.

Op 20 november is er in het kantorencomplex Rhijnhaeghe een inloopbijeenkomst waar iedereen de Sustay-plannen kan inzien.

