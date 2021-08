‘Opruiende’ hoofdverdachten horen niets meer na zomerrellen op Kanaleneiland

Vrijdagavond 14 augustus 2020: na uren vol dreiging slaat de vlam in de pan als jongeren een auto in brand steken in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Waar de politie zich in eerste instantie onopvallend door de wijk beweegt, grijpen agenten wél in op het moment dat de brandweer in actie moet komen. De zichtbare komst van agenten en ME’ers werkt als een rode lap op een stier: stenen en vuurwerk vliegen hun kant op, ruiten en verkeersborden moeten het ontgelden.