Opvallend militair voertuig gespot in Rhenen

Handhaving Utrecht speurt naar gestolen fietsen

14:01 De gemeente Utrecht en de politie checken vanaf vandaag in verschillende wijken of er gestolen tweewielers in de rekken staan. Utrechters die een goedkope fiets van een A-merk via Marktplaats of een straatverkoper op de kop hebben getikt, doen er in november en december daarom extra goed aan om het framenummer te controleren.