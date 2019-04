Opvallende Utrechtse vinding: sinaasappelschillen als wapen tegen plasticsoep

Het nanopapier werd ontworpen met het doel een duurzaam alternatief voor plastic te ontwikkelen. Het papier moet dan ook dezelfde functies kunnen vervullen. Zo zitten er UV-absorberende nanodeeltjes in het papier, waardoor het papier in staat is het voedsel vers te houden. Ook is het papier net als plastic doorzichtig. De vezels in het papier zijn namelijk duizend keer zo dun als de vezels in normaal papier.