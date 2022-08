Opvangcrisis: 100 asielzoekers uit Ter Apel slapen vanavond in Jaarbeurs Utrecht

Vanavond nog zullen er 100 vluchtelingen uit Ter Apel worden opgevangen in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook gaat de Veiligheidsregio Utrecht per direct hulp bieden in Ter Apel. Dat heeft burgemeester Dijksma vrijdagavond bekend gemaakt als reactie op het asielakkoord dat het kabinet heeft gepresenteerd.

Vanavond zullen de asielzoekers aankomen in de Jaarbeurs; morgen worden ze elders in de stad of regio opgevangen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten.

Tegelijk gaan er vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) mensen richting het Groningse Ter Apel om ondersteuning te bieden. Dit gaat om crisismanagers en mensen die helpen de situatie daar in goede banen te leiden. Om hoeveel medewerkers het gaat is op dit moment niet duidelijk.

‘Blijven dit doen’

De Utrechtse burgemeester laat weten blij te zijn met de uitkomst van de ‘asieldeal’, die vanavond werd gepresenteerd door het Rijk. „Niet alleen omdat ik nauw betrokken was bij de onderhandelingen erover, maar ook omdat ik inhoudelijk geloof dat dit echt nodig is om gemeenten in staat te stellen om asielzoekers op te vangen”, zegt de burgemeester.

„De VRU en de gemeente hebben al veel gedaan op het dossier van de opvang van asielzoekers de afgelopen periode, en dat blijven we doen. Want de situatie in Ter Apel vraagt om onze hulp.”

Volgens de burgemeester zijn de afspraken met het Rijk een erkenning voor het werk dat er de afgelopen twee jaar vanuit de Veiligheidsregio’s is geleverd tijdens de coronacrisis, de opvang van Oekraïners en de asielcrisis.

„Het is passend dat daar structureel extra geld voor komt. Mensen en middelen zijn noodzakelijk, net als slimme oplossingen en mogelijkheden voor huisvesting. Als ervaringsdeskundige in het versneld plaatsen van statushouders en het op zeer grote schaal opvangen van Oekraïense vluchtelingen kunnen we de instanties daar ook bijstaan in de organisatie en versnelling van logistieke en informatieprocessen.”

