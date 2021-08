Opvanglocatie voor Afghaanse evacués geopend in Zeist, eerste vluchtelingen komen vandaag aan

Oneerlijk? Landgoedei­ge­na­ren Leersum moeten zelf opdraaien voor kosten herstel weggewaaid bos

8:26 Waar slachtofffers van de watersnood in Limburg kunnen rekenen op geld uit een fonds om schade te herstellen, moeten landgoedeigenaren in Leersum voorlopig zélf opdraaien voor het herstel van soms monumentale bossen. Dat voelt een beetje oneerlijk vinden veel landgoedeigenaren in het getroffen gebied.