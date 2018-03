Orang-oetans en gorilla's Ouwehands gaan straks los op Haagse brandweerslangen

Update Bizarre rit door weiland eindigt in sloot bij Polsbroek; bestuurder overleden

16:18 Bij een bizar ongeluk in Polsbroek is een 25-jarige man uit het Zuidhollandse 's Gravenzande om het leven gekomen. Een voorbijganger ontdekte de auto vanmorgen aan het eind van de doodlopende Groene Kade half in een sloot, midden in de polder.