Orgaankweektechniek die de wereld voorgoed kan veranderen, komt ‘gewoon’ uit Utrecht

Protest­stic­kers tegen nieuwe kroeg in Wijk C: ‘Buurt pikt geen horeca meer’

21:14 Opnieuw zwelt het protest tegen de mogelijke komst van een horecagelegenheid in de Utrechtse Wijk C aan. Onbekenden hebben op de ramen van de leegstaande Zwaluwbar in de Willemstraat stickers geplakt met daarop de tekst ‘Wijk C: geen horeca, buurt pikt geen horeca meer’.