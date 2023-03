Organisatie Belle die (ex-)sekswerkers helpt, verhuist naar Socrateslaan voor betere dienstverlening

Petra zag man die haar als 15-jarig meisje misbruikte als monster, tot ze tegenover hem zat

Een monster, zo zag Petra Madelon de Graaf de man die haar op 15-jarige leeftijd had misbruikt. Tót ze hem een brief stuurde en niet veel later tegenover hem zat. Over de gesprekken die volgden schreef de geboren Spakenburgse een roman. ,,Het riep vragen op om over na te denken.”