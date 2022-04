Organisatie te lang in onzekerheid door corona: derde keer streep door Geinbeat festival

Maand van de Schooltuin van start: Welke basis­school in de provincie heeft de meeste groene vingers?

Schepjes, gieters en handschoenen klaar: het is tuinieren geblazen in de provincie Utrecht. In het kader van de ‘Maand van de Schooltuin’ ontdekken leerlingen van verschillende basisscholen uit de provincie Utrecht de aankomende maand hoe ze zelf groente en fruit kunnen zaaien. Deze scholen bij jou in de buurt doen ook mee.

14:15