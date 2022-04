Organisaties in Houten breken lans voor vrijwilligers: ‘Zij voegen geluk toe, soms enkel door er te zijn’

Deze oproep doen veertien maatschappelijke organisaties in een gezamenlijk pamflet dat woensdagavond bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad op tafel lag bij elk van de gekozen raadsleden. ,,Onze oproep kent geen negatieve insteek, hij is bedoeld als een inspirerende handreiking’’, aldus Fleur Esmeijer van welzijnsorganisatie Van Houten & co.