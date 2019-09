Oud-dj naar Pieter Baancentrum in onderzoek naar jongensprostitutienetwerk

Het onderzoek dat de politie heeft ingesteld naar een groot jongensprostitutienetwerk in Utrecht is zo goed als afgerond. Enkele getuigen in de zaak rond de verdachte, de voormalige AVRO-dj Romeo A. (64), moeten nog worden gehoord. Ook worden er nog telefoongesprekken en computergegevens onder de loep genomen.

De oud-deejay uit De Bilt wordt half oktober ter observatie opgenomen in het Pieter Baancentrum in Almere. Daar wordt gekeken naar zijn geestelijke gesteldheid. Romeo A. was vandaag zelf niet aanwezig bij de tweede tussentijdse pro- formazitting in de zaak. Medeverdachte Nico L. (59) uit Zeist was er wel. Hij onthield zich van inhoudelijk commentaar.

Voorarrest

Het duo verblijft al meer dan een jaar in voorarrest, nadat de politie op 20 september vorig jaar een inval deed in hun woningen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van het runnen van een illegaal bordeel in Overvecht. Bij het onderzoek noteerde de recherche kentekens en werden seksadvertenties bekeken. Daarbij bleek, dat via verschillende chat-apps contact te werd gelegd met slachtoffers. Als de jongens bevielen, werden ze opgenomen in het netwerk, dat opereerde vanuit de woningen. De twee verdachten zouden voor hen afspraken, werktelefoons en seksadvertenties hebben geregeld.

Op telefoons en laptops werden lijsten aangetroffen met daarop ‘honderden of duizenden’ namen van jongens, voorzien van foto’s, chats en werknamen. Daarop stonden ook ‘stats’ van de jongens, zoals lengte, gewicht, leeftijd en penislengte, aldus het OM. In de loop van het onderzoek werden tientallen slachtoffers geïdentificeerd. De afgelopen maanden werden nog nieuwe slachtoffers verhoord over de gebeurtenissen.

Praten

De jonge slachtoffers werden volgens het Openbaar Ministerie als prinsen behandeld maar ze moesten wel 20 procent van de inkomsten afstaan aan het duo. Volgens het OM willen veel van de jongens liever niet praten over wat er is gebeurd: zij zien zichzelf niet als slachtoffer, omdat zij zelf de keuze hebben gemaakt om geld te verdienen met seks. Het OM verwijt de verdachten dat ze gebruik hebben gemaakt van de zwakke positie van de jongens. Die hadden in een aantal gevallen geen contact meer hadden met hun ouders, gebruikten drugs of hadden psychische problemen.

De verdachten wordt mensenhandel, ontucht met minderjarige jongens en verkrachting verweten. Het duo blijft in ieder geval in voorarrest tot de volgende zitting in de zaak. Naar verwachting begin volgend jaar volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Voor die tijd is er op 10 december nog een tussentijdse pro-formazitting.