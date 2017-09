Oud-leerlingen treffen elkaar weer op reünie Oranje Nassau School Bilthoven

Feest!De Oranje Nassau School in Bilthoven stond na jaren weer even in het teken van het verleden. Oud-leerlingen van examenjaar 1960 tot nu genoten van een reünie, inclusief nieuwe klassenfoto’s.



,,Ik zie nog niet zo veel mensen uit mijn jaar", zegt Jimmy Silva tegen zijn oud-buurmeisje Karin Koekkoek-Menich. Ze zijn net binnengekomen en turen om zich heen op zoek naar mensen bij wie ze vroeger in de klas zaten. ,,Even muntjes halen en dan hoop ik dat ik onderweg wat klasgenoten zie."

Karin doet wat rustiger aan. ,,Het geeft me een goed gevoel om weer even hier te zijn. Ik heb er een fijne tijd beleefd. Dat kwam vooral omdat de school zo kleinschalig was. Regelmatig gingen mijn klasgenoten en ik wat leuks doen buiten school, zoals naar de bioscoop. En soms ging er een docent mee. Gek als ik daaraan terugdenk, maar die docenten waren vaak niet veel ouder dan wij.”

Met een brede glimlach op haar gezicht loopt Desiree Broekman door de schooltuin. Voor veel ‘nieuwe’ klassenfoto’s zijn slechts weinigen aanwezig, maar voor de foto van examenjaar 1989 poseert een grote groep voor de fotograaf. ,,Ik heb er een soort van sport van gemaakt om zoveel mogelijk van mijn klasgenoten bij elkaar te krijgen. Via Facebook heb ik ongeveer 90 van de 120 leerlingen gevonden en heb ze verteld over de reünie.”

FEESTJE

Wat: reünie van de Oranje Nassau School in Bilthoven. Waarom: om de tijden van vroeger te herbeleven. Gasten: 243. Doel van de avond: ,,Herinneringen ophalen en zien wat er van iedereen geworden is", aldus Jimmy Silva. Leukste plek: het geheime rookhoekje onder de deur bij de gymzaal. Wat niet mag ontbreken: met zijn allen op de foto bij het welbekende bankje in de tuin. Niet iedereen is op komen dagen, maar 35 aanwezigen uit haar klas vindt Desiree een mooi resultaat. ,,Ik vond het leuk om me erin vast te bijten en het is gaaf dat er nu mensen zijn die het zonder mijn berichtje gemist hadden.” Daar is oud-klasgenoot Bert Schouten het mee eens. ,,Zonder haar was ik hier niet. Dan had ik nu niet deze onvergetelijke dag meegemaakt.”

Jimmy Silva kan zijn geluk niet op. ,,Yes! Ik heb ze gevonden, hoor!” Met vijf klasgenoten haalt hij herinneringen op uit die tijd. ,,Weet je nog dat de docenten zich met Kerst altijd de swinging teachers noemden en op kerstliedjes gingen dansen?” roept Rosa Odink enthousiast. ,,Ja, dat was lachen! En kijk eens wat ik hier heb.” Jimmy draait zijn smartphone naar het groepje en toont een oude klassenfoto. ,,Wat geinig om te zien, hè. Hier staan we allemaal nog op.”

Alleen Ronald Hoop wist binnen ­5 jaar zijn diploma te halen. ,,Wij waren allemaal wat langer bezig. Soms wel 7 of 8 jaar. Dat kon allemaal in die tijd. Nu mag je maar één keer blijven zitten, vroeger kon dat tot in de treuren”, legt Jimmy uit.

Enthousiastelingen

Initiatiefnemer Marielle de Jong zit bij de muntjes en houdt alles nauwlettend in de gaten. Een jaar geleden kwam ze met het idee voor een reünie voor haar eigen examenjaar.

,,Eigenlijk wilde we alleen mensen uitnodigen die in 1986 geslaagd waren, maar al gauw hadden we een clubje van enthousiastelingen die het groter wilde aanpakken. Het is een beetje uit de hand gelopen”, vertelt ze lachend.

,,Dit bankje was er vroeger nog niet. Al helemaal niet met dat mo­zaïek”, zegt oud-docent Nel Filius. Met haar 87 jaar is ze de oudste deelnemer aan de reünie. ,,Ik vind het mooi dat ik dit op mijn leeftijd nog kan meemaken. Als ik terugdenk aan de school, denk ik vooral aan de diploma-uitreiking. Elk jaar weer een groot feest en alleen maar lachende gezichten.”