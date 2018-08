Oud-renner Erwin Nijboer reed de Vuelta tien keer: ‘Prachtig dat-ie naar Utrecht komt’

Muziekfes­ti­val haalt geld op voor muziekstu­dio in Máxima Centrum

17:00 Twintig acts treden 6 oktober belangeloos op tijdens muziekfestival A Different Note in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor een speciale muziekstudio voor kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.