Oud Veenendaal in tegeltjes aan de wand

Hoofdstraat

Met name het centrumgebied is afgebeeld op de plattegronden. Zo is de oude Grift met het Zwaaiplein en de Hoofdstraat duidelijk herkenbaar. Ook het karakteristieke verkavelingspatroon dat deels noord-zuid en deels oost-west liep, is te herkennen op het mozaïek. Op een tegel staat de verklarende tekst en is overgenomen van het gemeentearchief.