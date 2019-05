Oud-wethouder Hans Nijhof die veel Twitterde over zijn ziekte is overleden

Op het overlijdensbericht van Nijhof wordt ook veel gereageerd. ,,Hans maakte Twitter net een beetje mooier: met zijn tweets nam hij ons mee in zijn strijd en was hij daarmee een inspiratiebron voor anderen. Zijn optimistische kijk op het leven, die vaak confronterend, maar altijd eerlijk was, zal gemist worden, ’’ schrijft volger Tom Adams.

Uitzaaiingen

Nijhof nam vorig jaar mei afscheid als wethouder. Hij zat sinds 2014 voor Open, een samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks, in het college van burgemeester en wethouders. Over zijn ziekte zei hij destijds:. ,,Ik heb slokdarmkanker met uitzaaiingen. De slechtst denkbare boodschap.’’

De inwoner van Amerongen sprak eerder dit jaar in het AD open over zijn naderend einde. ,,Het werkt gewoon niet meer. Ziek zijn is een soort doorlopend afscheid nemen. Iedere keer is er weer iets wat niet meer gaat of niet meer mag. Lullige dingetjes... Scheren vond ik altijd leuk om nat te doen met een mes. Dan zeggen ze: doe maar niet, want je hebt bloedverdunners en bent kwetsbaar voor wondjes. Het onbekommerde glipt weg uit je leven.”