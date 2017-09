Oud-wethouder wil terug naar één Lampegietersoptocht in centrum Veenendaal

Duizenden kinderen gaan morgenavond in Veenendaal weer de straat op voor de jaarlijkse Lampegietersoptochten. In hun eigen wijk. Als het aan oud-wethouder Jaap Pilon ligt, wordt dat weer één grote optocht in het centrum.

Een sympathiek idee, zo is de reactie op het idee bij diverse betrokken. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan, zoals Pilon zelf ook weet. ,,Het vraagt wel wat om dat te regelen in de stad, maar ik herinner me hoe prachtig kinderen het vroeger vonden. En dan beginnen om half negen 's avonds, in het donker. Dat is echt Lampegietersavond."

De optochten zijn sinds de jaren negentig in de wijken. Dit jaar acht stuks die beginnen rond half zeven of zeven uur 's avonds, met 'Oost' als latertje om 19.15 uur. Melvin Wittenberg is van de organisatie van de optocht in West, net als Petenbos een van de grotere optochten in Veenendaal.



,,Vorig jaar hadden we 1500 deelnemers, we verwachten er dit jaar nog iets meer." Het idee om 'Lampegieter' weer terug te halen naar het centrum, is wel eens besproken. ,,Maar ik denk dat het dan wel erg groot wordt als al die groepen naar het centrum gaan." Annelies van Rooijen van de stichting Winkelstad Veenendaal ziet een terugkeer best zitten.