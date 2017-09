Oud-wethouders in beeld voor zakencollege

Oud-wethouders Vincent van den Berg (CDA) en Rob de Vries (VVD) zijn in beeld voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders in IJsselstein. Onder leiding van de lokale partij LDIJ houdt een selectiecommissie deze week zeven gesprekken om te komen tot een zogenoemd zakencollege.

Vertegenwoordigers van LDIJ, CDA, VVD en PvdA spreken met de kandidaten over de ontstane politieke situatie. Afgelopen donderdag viel voor de tweede keer binnen een jaar een college vanwege de problemen bij UW Samenwerking, de ambtelijke samenwerking met Montfoort. De vier partijen hebben aangegeven het liefst in de raadsvergadering van donderdag 5 oktober een zakencollege te willen presenteren.

Voordracht

Na de laatste drie gesprekken van woensdag willen de vier partijen komen tot een voordracht voor vier wethouders, samen goed voor 3,2 FTE. Daarbij zijn ook kandidaten van buiten IJsselstein in beeld. Dinsdag overlegden de vier partijen met burgemeester Patrick van Domburg en gemeentesecretaris Erik Luchtenburg over de politieke agenda van het zakencollege, dat de opdracht krijgt tot aan de verkiezingen in het voorjaar van 2018 IJsselstein te besturen.

Volgens bronnen in en rond het stadhuis zijn twee oud-wethouders in beeld voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Rob de Vries was in de periode 2010-2014 wethouder voor de VVD in IJsselstein. In die periode besloot IJsselstein tot een ambtelijke samenwerking met Montfoort.

Weinig doortastend

Vincent van den Berg werd in 2014 wethouder voor het CDA. Hij stapte in februari 2017 op vanwege het tekort op de jaarrekening van UW Samenwerking, keerde terug in een ander college en besloot eind augustus 2017 opnieuw op te stappen, omdat hij vond dat de rest van het college te weinig doortastend optrad bij de problemen met Montfoort.