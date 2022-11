Oude stadhuis in Wijk bij Duurstede stond letterlijk op instorten, restauratie pakt veel duurder uit

Zeker is dat de restauratie van het stadhuis door de gebreken die nu voor het eerst zijn gesignaleerd, veel duurder uitpakt dan het bedrag van circa anderhalf miljoen euro dat hiervoor was uitgetrokken. Hoeveel duurder wordt becijferd.

Daarna moet duidelijk worden hoe de forse tegenvaller wordt opgevangen. Alle opties zijn nog open. Variërend van nog meer bezuinigen op de restauratiekosten tot proberen extra subsidies aan te boren.

Voorkomen

De bouwkundige staat van het stadhuis is ronduit alarmerend. ,,We hebben kunnen voorkomen dat een deel van het stadhuis zou instorten’’, zegt cultuurwethouder Wil Kosterman. Dat gevaar dreigde op de plek waar enkele maanden geleden de medewerkers van de VVV werkten. Kosterman: ,,Gelukkig is het gebouw niet ingestort en zijn nare gevolgen voorkomen.’’

Zij vertelt dat ondanks ‘zorgvuldige inspecties vooraf’ nu toch allerlei verborgen gebreken zichtbaar worden vanwege achterstallig onderhoud aan het 17de eeuwse pand. Constructiefouten komen naar boven waardoor het monument een gevaar voor mensen is die erin verblijven. Het hout is aangetast, er zitten zwammen in, de schoorsteenconstructie deugt niet waardoor er een gevaar op instorting is, funderingsbalken zijn verroest.

Kosterman: ,,Zulke risico’s loop je als je aan een monument gaat breken en sleutelen. Vergelijk het maar met een operatie. Pas op de operatietafel wordt vaak pas duidelijk hoe ernstig de patiënt er echt aan toe is.’’

Voordat de aannemer aan de slag ging, was al duidelijk dat het vrijwel leegstaande stadhuis dringend opgeknapt moet worden om het voor wie dan ook geschikt te maken om te gaan gebruiken. Jarenlang stond het monument te verpieteren. Houtrot in de kopbalken en in de kap van het gebouw, schilderwerk dat afbladdert, slechte isolatie, technische installaties die niet meer voldoen.

Museum Dorestad

Voor Museum Dorestad dat al jaren in de wachtkamer zit, breken opnieuw onzekere tijden aan. Zodra bekend is wat de extra kosten zijn, buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de toekomst van het stadhuis. Tien jaar geleden werd voor het eerst geopperd dat het museum zou gaan verhuizen vanuit het pand Amstelwijk naar het stadhuis.

Volledig scherm Stadhuis in de steigers. © Wim van Amerongen

Om het in verval geraakte monument te verbouwen tot museum stelde de gemeenteraad grofweg anderhalf miljoen euro beschikbaar. Onderdeel van de deal was de verkoop van Amstelwijk aan een particulier. Het museum moest zijn spullen opslaan in een schoolgebouw en werd dakloos in afwachting van de verbouwing van het stadhuis.

Verkeerde keus

Waarna een reeks tegenvallers volgde. De eerste architect bleek een verkeerde keus. Er werden vleermuizen in het stadhuis ontdekt. Ze zorgden voor een jaar vertraging. De buren van het stadhuis maakten bezwaar. Weer een jaar vertraging. Ondertussen stegen de bouwkosten.

Tot opluchting van het bestuur en vrijwilligers van het museum kwam in het voorjaar het signaal dat er in de zomer van 2023 een eind zou komen aan het dakloze bestaan van het museum. Kosterman zei toen: ,,Ik ben blij dat we al die mooie dingen die in de bodem van Wijk gevonden zijn, over ruim een jaar kunnen laten zien in de stad waarin zij gevonden zijn. Ze vertellen het fascinerende verhaal van Dorestad. Heel veel mensen vinden het vreemd dat er van die rijke geschiedenis niets te zien is in Wijk. Als je geen verleden hebt, heb je geen toekomst. Ik koester waar we vandaan komen.’’