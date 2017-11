Ouderen in Driebergen asfalteren illegaal de berm voor extra parkeerplaatsen

Bewoners van de ouderenflat Park Beukenhorst in Driebergen moeten de illegale parkeerplaatsen die ze hebben aangelegd in het openbaar groen, zo snel mogelijk weghalen en de grond weer herstellen.

Bij Park Beukenhorst heeft de Vereniging van Eigenaren 17 illegale parkeerplekken aangelegd. Bij de ouderenflat is parkeren al jaren een probleem. Veel mensen zetten hun auto daarom in de berm en tussen de bomen. Dat werd altijd gedoogd. De Vereniging van Eigenaren besloot de stukjes groen te asfalteren zonder de gemeente in te lichten.

Grens

De gemeente reageerde gepikeerd. Met het asfalteren van de illegale parkeerplaatsen ging de VvE van Park Beukenhorst een grens over. De gemeente kwam met een dwangsom van maximaal 20.000 euro.

De VvE had een omgevingsvergunning aan moeten vragen, maar dat is niet gebeurd. Het asfalt had op 1 november verwijderd moeten zijn, maar ligt er nog steeds. De parkeerplaatsen zijn wel met linten afgezet. De voorzitter van de VvE hoopt dat de gemeente nog met een oplossing komt. Er zijn bij de bouw van het complex te weinig parkeerplaatsen getekend.

Oplossing

Op de Traaij in het centrum van Driebergen probeerde supermarkt Lidl ook al extra parkeerplaatsen aan te leggen zonder toestemming van de gemeente. De eigenaar van de supermarkt was al begonnen met het gladstrijken van de tuin.

De Lidl heeft onlangs het monumentale pand naast de parkeerplaats aangekocht en dacht daarvoor de tuin om te kunnen bouwen tot extra parkeerplaatsen. Van de gemeente mag het niet en die heeft het werk stil laten leggen.