Ouders geschokt door verdenking bezit kinderporno leerkracht Jeffrey S. (28)

De man die vorige maand in Hilversum is aangehouden voor het in bezit hebben van kinderporno is Jeffrey S. (28). Hij is leerkracht op de Bosbergschool in Hollandsche Rading. Ouders van leerlingen reageerden geschokt op het nieuws.

De leerkracht mag de behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De school heeft hem geschorst en de verdachte mag zich niet vertonen op de Bosbergschool of op een van de andere scholen van de stichting Proceon waar de school deel van uitmaakt.

De man was locatieleider en verving de directeur van de school als die afwezig was. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij niet verdacht van fysiek misbruik van kinderen. De school is deze week nog gesloten vanwege de zomervakantie.

Liefdevol

Marieke Doddema, bestuurslid van de stichting Proceon zegt dat bestuur en leerkrachten geschokt hebben gereageerd en ontdaan zijn. Het nieuws kwam volgens haar erg hard binnen. „Liefdevol en integer onderwijs en vertrouwen zijn onderwerpen die wij heel hoog hebben staan. Deze man wordt verdacht van iets dat kinderen schaadt.”



De stichting heeft woensdagavond de ouders ingelicht tijdens een besloten bijeenkomst. Volgens Doddema hebben de ouders ook geschokt gereageerd. „De GGD staat ons de komende tijd bij daar waar nodig.”



Volgens Doddema is de verdachte inmiddels geschorst. „We beraden ons op verder te nemen stappen. Maar hij keert in ieder geval niet meer terug op de school in Hollandsche Rading. Als stichting doen we alles om de school, de leerlingen, leerkrachten en de ouders - te ondersteunen om de start van het schooljaar zo rustig mogelijk te laten verlopen.”

Doorzoeking

De leerkracht kwam als verdachte in beeld na een melding door Europol. Daarop vond op 10 juli een doorzoeking van zijn huis in Hilversum plaats, waarbij een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen werd aangetroffen.

Volgens het Openbaar Ministerie betreft het alleen gedownloade beelden. De man wordt niet verdacht van het vervaardigen van kinderporno.

In de besloten bijeenkomst in De Vierstee in Maartensdijk, zijn ouders van leerlingen bijgepraat. De burgemeester van De Bilt, Sjoerd Potters, de politie, de GGD en medewerkers van Stichting Proceon waren aanwezig.

Ongeloof

Burgemeester Sjoerd Potters zegt woensdagavond gezien en gevoeld te hebben wat voor een schok er door de verzorgers en ouders ging toen ze hoorden wat de verdenking was. „Het verdriet, het ongeloof en het geschade vertrouwen in de verdachte zal ieder de komende tijd op zijn eigen manier een plekje moeten geven. Belangrijk is te weten, dat het onderzoek van justitie tot nu toe geen enkele relatie heeft aangetoond tussen de verdenkingen en de school.”